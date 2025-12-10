フリーランス法に違反したなどとして、公正取引委員会がテレビ局や広告会社などあわせて128社に「指導」を行いました。公正取引委員会では、2024年11月のフリーランス法施行以来、指導や相談対応を行っていて、今年3月にはアニメやゲーム業界などあわせて45社に指導を行いました。今回は、テレビ局やラジオ局、広告会社などを対象に調査が行われ、その結果、フリーランス法違反や違反に繋がるおそれが確認されたとして、放送業界と