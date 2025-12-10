マリア・コリナ・マチャド氏（ロイター＝共同）【オスロ共同】ノーベル平和賞の授賞式が10日、ノルウェーの首都オスロで開かれた。今年の受賞者であるベネズエラの民主化運動を率いてきたマリア・コリナ・マチャド氏（58）は出席できず、米国在住の長女アナ・コリナ・ソーサ氏が代理でメダルを受け取った。ノーベル賞委員会の補佐機関ノーベル研究所はマチャド氏の状況について「極めて危険な旅路」にあるが無事だとしている。