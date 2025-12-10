巨人・田中瑛斗投手が１０日、インスタグラムを更新。現役ドラフトで日本ハム移籍が決まった菊地大稀投手との２ショットを投稿し、ファイターズファンへメッセージを送った。田中瑛は肩を組んだ２ショットを添え、「きく！ファイターズ行っても頑張って」とエール。続けて「ファイターズファンの皆様」と呼びかけると、「きくは清宮フレンズ世代です！来年きくが、踊ってるの見るのが楽しみです優し過ぎて怖いくらいナイス