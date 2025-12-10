元プロ野球選手、コーチの高代延博（たかしろ・のぶひろ）さんが９日、食道胃接合部がんで死去した。７１歳だった。奈良県出身。奈良・智弁学園高、法大、東芝を経て１９７９年にドラフト１位で日本ハムに入団し、１年目から遊撃でダイヤモンドグラブ賞（現ゴールデン・グラブ賞）を受賞した。引退後は阪神や広島などでコーチを歴任し、２００９、１３年の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で