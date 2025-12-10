2026年３月31日、日本代表がイングランド代表と“聖地”ウェンブリー・スタジアムで対戦する。25年12月10日の日本サッカー協会（JFA）の発表で明らかになったが、この注目の国際親善試合は現地時間の19時45分（日本時間４月１日の３時45分）にキックオフ予定だ（テレビ放送は調整中）。今回のW杯欧州予選でイングランドは８戦全勝。22得点・無失点と圧倒的な強さを見せつけている。そんな強国に日本はどう立ち向かうのか。対