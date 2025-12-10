ヴィッセル神戸は12月９日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第６節で、中国の成都蓉城とホーム神戸市御崎公園球技場で対戦し、２−２でドロー。この試合の相手選手たちの振る舞いが注目を集めている。試合終了後、成都蓉城の選手たちは神戸サポーターのいるスタンド近くへ向かい挨拶。神戸の選手たちも同じように、相手サポーターへ挨拶した。これが中国国内でも話題に。同国メディア『網易体