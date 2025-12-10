お金を貯めるために節約や投資などを意識することは大切です。その際、意外と見落とされがちなのが「人との付き合い方」。会社関係、近所、趣味のつながりなど。最近は、リアルでもオンライン上でも見つけようと思えば、価値観が合う人たちを見つけることができ、さまざまな情報を共有し合うことで、お金を賢く貯めるヒントや工夫が見つかることもあります。今回は、貯金上手な人が実践している「お金が貯まる人付き合い」の秘訣（