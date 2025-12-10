「MEET the MEAT BUFFET」ロイヤルパークホテルは、来年1月9日〜2月28日の期間のうち、金〜日・祝日限定で、1Fシェフズダイニング「シンフォニー」において「MEET the MEAT BUFFET ミート ザ ミートブッフェ〜肉の魅力と、新たな出会い〜」を開催する。正月明け最初の「シンフォニー」のブッフェは、子どもから大人まで、誰もが豪快に肉を堪能できるブッフェが初登場。合鴨のパストラミを爽やかな酸味のベリーソースで仕上げた一品