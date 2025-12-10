矢野経済研究所は、国内の健診・人間ドック市場を調査し、市場概況、将来展望を明らかにした。その結果、2025年度の国内健診・人間ドック市場規模は前年度比1.3％増の9810億円と予測した。生活習慣病予防の重点化で需要は堅調に推移、健診DXによる業務効率化・受診導線強化に注目が集まる。法定健診には、地方自治体が実施する住民健診や、企業・団体等が従業員向けに実施する定期健診、母子健康法・学校保健法などに基づく健康診