花王は、来年2月7日に、日やけ止め市場5年連続売上No.1（インテージSRI＋日焼け止め市場 2020年8月〜2025年7月 累計販売金額＆数量）ブランド「ビオレUV」から、湿度に応じて膜の厚みが変化し、肌表面を快適にし続ける「ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム」（通称：呼吸感ベールUV）を発売する。紫外線量・気温・湿度など地球全体の気候が変化している今、生活者は紫外線とともに室内外の温度・湿度変化にさらされて