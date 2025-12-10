全 19 品の「ストロベリー・チャイニーズ・アフタヌーンティー」（ 2名盛）ANAインターコンチネンタルホテル東京は、来年1月10日から4月30日まで、広東料理と最先端の香港の食の粋を味わえる中国料理「花梨」（3FL．）において、「ストロベリー・チャイニーズ・アフタヌーンティー」を提供する。同アフタヌーンティーは、ホテル内全7店舗で共通開催するいちごフェア「ストロベリー・センセーション 2026」（総称）に合わせ、“いち