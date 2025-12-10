「ショコラ シガール」ヨックモックは、来年1月15日から冬限定「ショコラ シガール」を全国のヨックモック店舗およびヨックモック公式オンラインショップで発売する。ヨックモックの定番商品「シガール」にたっぷりとショコラをまとったリッチな味わいが特徴。芳醇でミルキーな〈リッチミルク〉と、濃厚で奥深いビター感を楽しめる〈リッチビター〉の2種の詰め合わせで用意した。日々頑張っている自分へのご褒美や、バレンタインの