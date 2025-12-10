開業110周年を迎えた東京ステーションホテルは、メインダイニングのレストラン ブラン ルージュで提供しているシグネチャーコース「ヌーベルキュイジーヌ ジャポネフレンチ デギュスタシオン」に、新春にふさわしいメニューが来年1月13日から登場する。コースは北海道産の牡丹海老と雲丹にキャヴィアを添えた華やかな一品から始まり、旬の寒鰆に彩り豊かな大根とイタリア産タルティーボを合わせた季節感あふれる皿へと続く。さらに