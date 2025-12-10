12月1日から京都南座で、東西の人気歌舞伎役者が集まる冬の風物詩『吉例顔見世興行』が開催中。今年襲名を果たした八代目尾上菊五郎が、大ヒットした映画『国宝』でも登場した舞踊『鷺娘』を舞うことなどに注目が集まっているが─。【写真】ショック！ネットオークションに流出した愛之助と紀香の披露宴引き出物「片岡愛之助さんが目当てで劇場を訪れるお客さんも少なくありません。彼は昨年、同じく『吉例顔見世興行』に出演予