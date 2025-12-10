J１京都は１０日、近年の地球温暖化による気温の上昇や自然災害など環境問題解決の一助とするため、気候変動対策への具体的なアクションの一つとして「京都サンガＦ．Ｃ．環境教育」の取り組みを始めたと発表した。Ｊリーグにおいても異常気象による試合の中止や試合観戦者の熱中症など、サッカーを取り巻く環境にも様々な影響が懸念されている。子供たちが授業を通して気候変動の現状や原因を学び、身近な行動変容を促すこと