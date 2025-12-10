◆第６１回中日新聞杯・Ｇ３（１２月１３日、中京競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１２月１０日、美浦トレセンピースワンデュック（牡４歳、美浦・大竹正博厩舎、父グレーターロンドン）は美浦・Ｗコースを単走で６ハロン８４秒９―１２秒２を馬なりでマークした。１週前に併せ馬で６ハロン８１秒２―１１秒８としっかり負荷をかけていたこともあり、騎乗した柴田善臣騎手は「時計はイメージ通り。前回より体も気持ちも良