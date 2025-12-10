いろいろなコーデにあわせられる優秀なアイテムが知りたい！そこで今回は、中川紅葉とともに1枚での着用できて、インナーとしても大活躍してくれる「BIGシャツブラウス」の着回しコーデを4つご紹介します。トラッドな雰囲気を即作れるアイテムは持っておいて損なし♡Item 着回すアイテムはこちら♡BIGシャツブラウス甘コーデを即トラッドに味変できる優秀アイテム1枚でも着用できて、インナーとしても大活躍な着回し力抜