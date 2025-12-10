巨人・佐々木俊輔外野手が１０日、出身の東京・日野市役所を訪れ、古賀壮志市長を表敬訪問した。「日野市スポーツアンバサダー」の佐々木は古賀市長にあいさつすると、和やかに歓談した。２年目の今季は夏場以降に存在感を発揮。５３試合に出場して打率２割４分８厘、１０打点の成績だった。「来年は開幕から１番、センターにこだわりたい。１番が打ったらチームも勢いに乗るし、それも１番の醍醐（だいご）味だと思うので頑