冬の訪れを感じるこの季節、上島珈琲店から心まで温めてくれる限定ドリンクが2種登場します。ラムの芳醇な香りがふんわり広がる「ラムレーズンミルク珈琲」と、優しい甘みとハーブの香りが心地よい「カモミールミルク紅茶」。慌ただしい日常の中でも、ほっとひと息つける上質な一杯が揃いました。販売は12月11日（木）から冬季限定。この冬だけの特別な味わいを、大切な人との語らいや自分へのご褒美にぜひ楽し