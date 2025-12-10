ノーベル賞授賞式の準備が進むストックホルムのコンサートホール＝10日（代表撮影・共同）【ストックホルム共同】坂口志文大阪大特任教授（74）と北川進京都大特別教授（74）は10日、ノーベル賞授賞式に向け、朝から準備を進めた。昨日はよく眠れたという坂口さんは「本当に光栄」と期待の面持ち。霧雨の中、2人は多忙なスケジュールをこなした。授賞式ではえんび服を着るのが恒例。2人は公式会見や記念講演などで多忙な合間を