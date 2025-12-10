福岡県警折尾署は10日、中間市弥生2丁目1番付近の道路上で同日午後4時15分ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ男から体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60代くらいで黒系ジャンパー、黒系帽子を着用していたという。