静岡県牧之原市議会の11月定例会で、議会が竜巻被害に関連する一般質問を行わない方針を取り決めていたことが分かりました。 代わりに、12月11日に全議員が参加する協議会で、市側に対する質疑の場を設けるとしています。 【写真を見る】「個々の議員での一般質問は行わないようお願いします」竜巻被害の牧之原市議会がすべての市議に通知 市長「当局側から要請はしていない」＝静岡・牧之原市 9月の台風15号で国内最大級の竜