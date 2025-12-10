クリスマスイブまで残りわずか。この季節の主役といえる「クリスマスケーキ」ですが、気になる価格は、2025年も上昇傾向です。 【写真を見る】「値上げはあまりしたくない」シーズンの主役”クリスマスケーキ”原材料の高騰の中、街の洋菓子店は奮闘＝浜松市 原材料の高騰が止まらない中でも「おいしいケーキを食べてもらいたい」と街の洋菓子店は、知恵を絞り続けています。 浜松市の洋菓子店では、シ