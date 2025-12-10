公務員の冬のボーナスにあたる期末・勤勉手当が職員に支給されました。新潟県の一般職員の平均支給額は89万4970円で、去年と比べ約3万3200円増えました。花角知事の支給額は325万1625円で、去年と比べ約10万円増えています。【特別職】知事：325万1625円副知事：254万6272円議長：252万1260円副議長：220万6102円議員：201万8508円【部局別の平均支給額】知事部局等：90万770円教育委員会：89万9495円警察本部：87万152円