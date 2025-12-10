女優・手塚理美（６４）が１０日、インスタグラムを更新。「小学校２年生から」モデルの仕事を始めたが、「自分の意思ではなかった」ことを明かした。１２歳の時にユニチカの２代目マスコットガールに選ばれ、本格的に芸能界で仕事を始めたことなどについてつづっている。「大人の世界も嫌いでした。逆らいながら、逆らいながら、自分を保ちつつ、、、迷って、足掻いて、苦しんで、、、最終的に、１９歳で１年間お休みして、、