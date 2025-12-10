元AKB48でモデル・実業家の小嶋陽菜さんが自身の公式X（旧Twitter）を更新。AKB48劇場20周年特別記念公演「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、⻘春でした。これから、⻘春です〜」に出演した際の写真と、現実の仕事に戻った写真を公開しています。 【写真を見る】【 小嶋陽菜 】 「おととい--- きょう」ＡＫＢ２０周年ライブ「アイドル→社長」ビフォーアフター写真に反響「二刀流すぎる」「