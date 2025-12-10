サッカーのイングランド・プレミアリーグのブライトンで負傷離脱が続くMF三笘薫（28）が、13日のリバプール戦で復帰する可能性が出てきたと地元メディア「サセックス・ワールド」が10日に報じた。左足首負傷で10月5日のウルバーハンプトン戦から公式戦10試合を欠場しているが、今週の練習でフルメニューを消化している姿が撮影されたと指摘。「三笘復帰の可能性は攻撃オプション向上に大きな後押しとなるだろう」と伝えた。ブ