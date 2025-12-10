昭和100年にあたる今年、シリーズでお伝えしている「昭和からのメッセージ」。今回は、奄美大島の伝統織物「大島紬」です。太平洋戦争で一時、生産停止に追い込まれながらも島を支え続けた伝統技術と、これからを見つめます。 泥染めの深い光沢に緻密な手織りのかすり柄。世界三大織物、大島紬です。 「トントンという機織りの音をずっと聞いて育った」 昭和37年から63年続く大島紬の織元夢おりの郷。奄美市笠利町