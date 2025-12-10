秋田朝日放送 秋田県大館市の保育所に１０日、秋田スギを加工したクリスマスツリーがプレゼントされました。早速、子どもたちが飾り付けをしました。 大館市の長木保育所に高さおよそ２．５ｍのクリスマスツリーが届けられました。北秋田市の山林で育てられた秋田杉を使っています。 子どもたちが木に触れて自然に親しみを持つきっかけにしてもらおうという取り組みです。米代東部森林管理署が大館北秋田森林