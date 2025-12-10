秋田朝日放送 農業について学んでいる秋田県由利本荘市の西目高校の生徒たちが１０日、コメの生産から加工、流通・販売まで６次産業化に取り組む現場を見学しました。 西目高校で農業を学んでいるおよそ４０人の生徒が、大潟村のあきたこまち生産者協会を訪れました。関連会社のジャパンパックライス秋田では、年間およそ３６０万ｋｇのコメを加工し、３６００万食のパックごはんを製造・販売しています。 視察したのはコ