秋田朝日放送 この冬も雪に絡んだ事故に注意が必要です。正しい知識をもって安全な雪下ろし作業をしてもらおうと、秋田県大仙市で１０日、講習会が開かれました。 講習会には、大仙市内に住んでいて雪下ろし作業に従事するおよそ８０人が参加しました。実際に雪下ろし作業中に起きてしまった事故の事例などを学んだ参加者は、消防からはしごのかけ方や安全なのぼり方などを学びました。その後、参加者は巻結びやもやい結び