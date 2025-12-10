秋田朝日放送 来年＝２０２６年に秋田県内で作られる主食用のコメの生産量の目安は４２万８０００ｔに決まりました。今年産の実績と比べるとおよそ５万ｔ少なくなりました。 秋田県や農業団体などで作る協議会の県産米の生産方針について話し合う会議が１０日開かれました。会議では今年＝２０２５年産コメの生産実績が４７万７５００ｔとなり生産の目安より５万８５００ｔ多くなったことが報告されました。こうした状況も