お笑いコンビ「エルフ」（荒川、はる）が１０日、横浜市の赤レンガ倉庫で行われた「『ＰｏｋéｍｏｎＬＥＧＥＮＤＳＺ―ＡＭ次元ラッシュ』配信記念イベント」に出席した。２人とって”憧れ”という本郷奏多、ももいろクローバーＺ百田夏菜子、ピカチュウとの共演。荒川は「天下取りました」と拳を突き上げ、喜びを爆発。「私の人生に光が灯（とも）りました。ポケモンありがとう」と興奮冷めやらぬ様子だった。こ