俳優・小栗旬の“変ぼう”した姿に注目が集まっている。三谷幸喜氏脚本のフジテレビ系連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜・後１０時）に、演出家の蜷川幸雄さん役で出演している小栗。１０日にドラマの公式インスタグラムが更新され、劇中の写真がアップされた。蜷川さん役の小栗は、カツラをかぶり、おでこ全開。この姿にネットは「小栗旬？！わからなかった」「嘘でしょ声出たわ」「