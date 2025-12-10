前の話を読む。佐野とばったり社内で会ったサトコ。ぎこちなく会話が進み佐野の口から「結婚したと聞いた。幸せで良かった」と言われる。今の結婚が幸せだと思っていないサトコは動揺してしまい…。。■複雑な心境…■真実を知る…■愚痴ばかりの横田■嫌な女！思わず佐野から逃げてしまったサトコですが、以前と変わらない佐野の態度に安心します。サトコの言動が気になった佐野は、秘書課に行き、会社を辞めた後のサトコの過去を