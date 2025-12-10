◇りそなＢ２リーグ第１２節奈良８１―７０静岡（１０日・ジェイテクトアリーナ奈良）西地区最下位のＢ２ベルテックス静岡が奈良に７０―８１で敗れ、チームワーストを更新する９連敗となった。前半を６点リードで折り返したが、迎えた第３クオーターで１１―２７と失速して逆転負け。今季、敵地では１１試合で早くも１０敗目。借金はワーストの１６となった。今季、何度も見せている悪癖をまたまた露呈した。前半リードしな