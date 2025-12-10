山東省棗荘市のスーパーで商品を選ぶ人たち。（１０月１５日撮影、棗荘＝新華社配信／孫中竽）【新華社北京12月10日】国際通貨基金（IMF）は10日、2025年の中国の経済成長率を5.0％とする見通しを北京で発表した。10月公表の「世界経済見通し（WEO）」で示した予測値から0.2ポイント上方修正した。中国経済は複合的な下押し圧力に直面しているものの、依然として顕著な回復力を示していると評価した。