■これまでのあらすじ夫の心ない言葉に日々疲れていた妻は、ひそかに確認した宝くじが“3億円当選”していることを知り、このお金だけは夫に渡すまいと胸の中で固く誓う。家庭では妻を否定する言葉ばかりで、妻の心は限界に近づいていた。いっそ裏切ってくれれば…と思いながらも、息子と向き合う父親としての姿だけは立派で、妻は夫を完全に嫌いになれず複雑な思いを抱えてしまう。さらに夫は家計管理にも厳しく、レシートを細か