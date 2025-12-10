広島―上海申花後半、ゴール前に攻め込む広島・新井＝Eピースサッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は10日、広島市のエディオンピースウイング広島などで東地区1次リーグの第6戦が行われ、広島はホームで上海申花（中国）に1―0で競り勝ち、3勝2分け1敗の勝ち点11とした。前半はともに無得点で、後半に左CKから荒木が頭で合わせて均衡を破った。1次リーグの残りの第7、8戦は来年2月に行われる。広島―