豊田自動織機の株式非公開化を巡り、米投資ファンドのエリオット・マネジメントが株式の５％超を取得したことが１０日、分かった。保有目的は投資に加え、「状況に応じて重要提案行為を行う」としている。エリオットが関東財務局に提出した大量保有報告書によると、今月３日までに豊田織機株を計１６３２万株取得し、保有割合は５・０１％となった。トヨタ自動車の源流企業である豊田織機は、トヨタなどが行う株式公開買い付