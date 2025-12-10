湯沢市の温泉宿泊施設、秋の宮山荘で県民の子育てを応援する特別宿泊プランが12月から始まりました。秋田県内在住の家族が対象で、12歳以下の子どもの1泊2食付きの宿泊料が無料となります。このプランは開業30周年の目玉として企画されたものです。これまで多くの県民に愛され、協力と支援を受けてきたことへの感謝の気持ちを届けるとともに、家族で足を運んだ地域の温泉施設を「見て」「泊まって」「知って」もらうことによって、