有吉弘行が映画監督になり、武将になりきった壁芸人たちにムチャブリをする人気企画「アドリブ大河」が映画化、来年1月16日（金）公開が発表となったばかりの日本テレビ系「有吉の壁」。本日12月10日（水）に放送した「有吉の壁SP」の中で、同時上映としてもう1作品あることを発表。同時上映となるのは、今年1月に「男女即興ユニット」企画で生まれたぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃとガクテンソク・奥田修二の「京佳お嬢様と奥