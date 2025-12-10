中国メディアの環球時報は9日、韓国について、今年の輸出額が日本に肉薄していることを受け、産業界は「追い付き追い越す」に期待していると報じた。記事はまず、韓国貿易協会のまとめによると、今年1〜10月の輸出額は、韓国が5791億ドル（約90兆3396億円）、日本が6061億元（約94兆5516億円）で、その差は2024年通年の1224億ドル（約19兆944億円）から300億ドル（約4兆6800億円）未満へと大幅に縮まり、過去最低水準となる見通し