プロ野球・巨人の宇都宮葵星（きさら）選手が10日、契約更改交渉に臨み、40万円アップの440万円でサインしました。（金額は推定）宇都宮選手は2年目の育成内野手。今季は主に2軍で試合に出場。84試合で211打数61安打の打率が.289、盗塁は20（成功率は83％）という成績を残しました。内野だけではなく、外野にも挑戦し、「増田大輝選手のような」ユーティリティープレーヤーを目指しています。「自分の目標である盗塁の数も超えるこ