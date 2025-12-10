山形県警によると、10日午後3時半ごろ、山形市の高校に刃物を持った人が侵入したと110番があった。駆け付けた警察官が銃刀法違反の疑いで自称無職の女（38）を現行犯逮捕。職員が生徒を教室内に避難させ、けが人はいなかった。