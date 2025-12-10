Hey! Say! JUMPの山田涼介が10日、都内で行われたJO MALONE LONDON「“Fun and Games” Pop-Up Event」プレスセッションに登場。ミニゲームに挑戦した。山田涼介英国発フレグランス ライフスタイル ブランド「ジョー マローン ロンドン」は、13日から25日の期間、表参道ヒルズ本館B3F スペース オーにて、ホリデーシーズン限定のポップアップ イベント「“Fun and Games”Pop-UpEvent」を開催。今年は香りの世界観と心弾むフェステ