2026年3月に解散することを発表したアイドルグループ「#ババババンビ」（宇咲、神南りな、近藤沙瑛子、小鳥遊るい、岸みゆ）が、12月8日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】5人でギュッと魅力もボリュームも詰め込んだ#バババンビ メンバーそれぞれが単独でグラビアに登場することは多いが、5人そろってはレア。神南（かんなみ）りなは「私は加入して初めての集合撮影