アメリカのカリフォルニア大学デービス校の研究チームが、地球の温かさと宇宙の冷たさの温度差を利用して発電するシステムを開発しました。このシステムは温室やその他の建物の換気などに利用できる可能性もあるとのことです。Mechanical power generation using Earth’s ambient radiation | Science Advanceshttps://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adw6833Mechanical Power by Linking Earth’s Warmth to Space | Colleg