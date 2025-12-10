映画監督のジェームズ・キャメロンが10日、都内で開催された映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』来日ジャパンプレミアに出席。前作『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』以来3年ぶりの来日となったキャメロン監督は、山崎貴監督とお互いの手腕を称賛し合った。【写真】キャメロン監督作の大ファン・宮世琉弥もイベントに登場シリーズ3作目となる本作では、ナヴィでありながら横暴な人類と結託してパンドラを侵略