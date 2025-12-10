◆第６１回中日新聞杯・Ｇ３（１２月１３日、中京競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１２月１０日、美浦トレセン重賞初制覇を狙うシンハナーダ（牡４歳、美浦・国枝栄厩舎、父レイデオロ）が、仕上がりの良さをアピールした。Ｗコース単走で５ハロン６６秒２―１２秒１。ゴール前で仕掛けて、伸びやかなフットワークが目を引いた。国枝調教師は「相変わらず具合はいいです。単走でしっかりした動き」と合格点を与えた。前